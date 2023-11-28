Смаилов раскритиковал качество ремонта автодорог в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 28 ноября рассказал, что мешает развитию дорожной отрасли в Казахстане. По его словам, казахстанцы в первую очередь жалуются на некачественный ремонт автодорог, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов заявил, что разветвленная сеть автодорог крайне важна для развития внутренней и внешней торговли.

"Казахстан должен стать полноценным транспортно-логистическим хабом. Для этого необходимо активизировать реализацию проектов в сфере строительства автомобильных дорог, придорожной инфраструктуры и сервиса. До конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тыс. км дорог. Все вопросы финансирования решены. Затем будет начата реализация новых проектов протяженностью 4,7 тыс. км. Тем самым до 2030 года будут модернизированы все международные автомобильные коридоры", – указал глава кабмина.

Главный вопрос, по его словам, обеспечение качества дорожного строительства.

"Мы регулярно слышим от населения критику в отношении плохого состояния дорог. Особое недовольство общественности вызывает некачественный ремонт. Только за текущий год поступило в госорганы свыше 19 тыс. официальных обращений и жалоб на автомобильные дороги... Таких примеров множество во всех регионах. Кроме того, акиматами слабо ведется работа по обеспечению экспертизой качества местной сети дорог. Некоторые регионы ведут строительно-монтажные работы без контроля со стороны технического надзора. Одной из злободневных проблем дорожной отрасли на протяжении многих лет является дефицит битума. Его дефицит закрывался за счет импорта. Следует отметить, что не соблюдаются технологии использования битума, что также снижает качество дорожного полотна", – заявил премьер.

Кроме того, по его словам, акиматы затягивают предоставление земельных участков для проектов строительства и расширения объектов придорожного сервиса.

"Все эти факторы сказываются на развитии отрасли. Поэтому необходимо менять отношение к подходам в дорожном строительстве", – резюмировал Алихан Смаилов.

28 ноября министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства указал на планы по расширению сети платных дорог в Казахстане.