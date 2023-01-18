Должностных лиц привлекли к ответственности за плохое состояние дорог в Алматинской области

18 января 2023 года прокуратурой и Департаментом полиции Алматинской области запущен проект "Безопасность дорожного движения". Запуск проекта обусловлен ростом дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

По количеству ДТП Алматинская область находится на втором месте, а по смертности является лидером в стране.

За прошлый год на территории области зарегистрировано более 1700 ДТП, в которых пострадали 2369, погибли более 300 человек, из них 30 – дети.

Прокурор области Берик Адамов отметил, что в рамках реализуемого проекта будут приняты кардинальные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Уже сейчас в каждом районе созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, акимата и общественников, которыми будут выявляться проблемные участки дорог для принятия точечных мер по их устранению.

Начальник ДП Бауржан Аленов указал, что полицией области проведено 1270 обследований дорог и улично-дорожной сети. По итогам внесено 1276 предписаний, за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог к административной ответственности привлечено 164 должностных лица.

На опасных участках дорог установлено 29 аппаратно-программных комплексов, планируется дополнительно установить более 120 аппаратных комплексов.

Проект будет реализовываться по пяти направлениям:

выявление и устранение причин ДТП,

проведение рейдовых мероприятий,

популяризация соблюдения правил дорожного движения,

установка на проблемных участках аппаратно-программных комплексов,

совершенствование действующего законодательства.

Неравнодушные жители Алматинской области могут участвовать в проекте.

"Для этого нужно на наш телеграмм-канал (+7-777-012-35-91) направлять фото- и видеоматериалы об отсутствии дорожных знаков, освещения, светофоров, несвоевременной уборке снега, некачественного строительства, обслуживания и ремонта автодорог, нахождения скота на дороге и т. д.". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

5 января 2023 года на территории Енбекшиказахского района на 165 км автодороги республиканского значения Алматы – Шелек – Хоргос произошла авария – опрокинулся грузовик "КАМАЗ-DAF". На месте происшествия скончался мужчина 1999 г. р. Было установлено, что в тот день на территории Алматинской области из-за осадков и резкого снижения температуры на ряде автодорог образовался гололед и усложнилось передвижение транспортных средств.

В этот же день, около 16:10, водитель автомашины "КАМАЗ-DAF" на неочищенном участке не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм он тоже скончался на месте.

Новость по теме Уголовное дело на "КазАвтоЖол" возбудила прокуратура Алматинской области

17 января стало известно, что прокуратурой Алматинской области по факту несвоевременного устранения обледенения дорожного покрытия автодороги республиканского значения, повлекшего смерть человека, в отношении должностных лиц АО "НК "КазАвтоЖол" начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 353 УК РК ("Нарушение действующих на транспорте правил"), а также по вопросу недостаточной оснащенности снегоуборочной техникой и другим нарушениям внесен акт прокурорского надзора. Расследованием дела занимается Следственное управление Департамента полиции Алматинской области.