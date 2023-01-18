Должностных лиц привлекли к ответственности за плохое состояние дорог в Алматинской области
По количеству ДТП Алматинская область находится на втором месте, а по смертности является лидером в стране.
За прошлый год на территории области зарегистрировано более 1700 ДТП, в которых пострадали 2369, погибли более 300 человек, из них 30 – дети.
Прокурор области Берик Адамов отметил, что в рамках реализуемого проекта будут приняты кардинальные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Уже сейчас в каждом районе созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, акимата и общественников, которыми будут выявляться проблемные участки дорог для принятия точечных мер по их устранению.
Начальник ДП Бауржан Аленов указал, что полицией области проведено 1270 обследований дорог и улично-дорожной сети. По итогам внесено 1276 предписаний, за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог к административной ответственности привлечено 164 должностных лица.
На опасных участках дорог установлено 29 аппаратно-программных комплексов, планируется дополнительно установить более 120 аппаратных комплексов.
Проект будет реализовываться по пяти направлениям:
- выявление и устранение причин ДТП,
- проведение рейдовых мероприятий,
- популяризация соблюдения правил дорожного движения,
- установка на проблемных участках аппаратно-программных комплексов,
- совершенствование действующего законодательства.
Неравнодушные жители Алматинской области могут участвовать в проекте.
"Для этого нужно на наш телеграмм-канал (+7-777-012-35-91) направлять фото- и видеоматериалы об отсутствии дорожных знаков, освещения, светофоров, несвоевременной уборке снега, некачественного строительства, обслуживания и ремонта автодорог, нахождения скота на дороге и т. д.".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области
5 января 2023 года на территории Енбекшиказахского района на 165 км автодороги республиканского значения Алматы – Шелек – Хоргос произошла авария – опрокинулся грузовик "КАМАЗ-DAF". На месте происшествия скончался мужчина 1999 г. р. Было установлено, что в тот день на территории Алматинской области из-за осадков и резкого снижения температуры на ряде автодорог образовался гололед и усложнилось передвижение транспортных средств.
В этот же день, около 16:10, водитель автомашины "КАМАЗ-DAF" на неочищенном участке не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм он тоже скончался на месте.
17 января стало известно, что прокуратурой Алматинской области по факту несвоевременного устранения обледенения дорожного покрытия автодороги республиканского значения, повлекшего смерть человека, в отношении должностных лиц АО "НК "КазАвтоЖол" начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 353 УК РК ("Нарушение действующих на транспорте правил"), а также по вопросу недостаточной оснащенности снегоуборочной техникой и другим нарушениям внесен акт прокурорского надзора. Расследованием дела занимается Следственное управление Департамента полиции Алматинской области.