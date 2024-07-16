За пытки к ответственности привлекли 33 должностных лица

Количество заявлений о пытках в 2023 году сократилось в два раза (с 791 до 417), а в этом году на треть (за 6 месяцев с 221 до 139). В Генпрокуратуре связывают это с тем, что с января 2023 года расследование дел о пытках возложено на них по поручению главы государства, сообщает Zakon.kz.

Зато такие дела стали чаще направляться в суд.

в 2023 году в суд направлено в два раза больше дел о пытках (22 против 10), по которым осуждено в четыре раза больше лиц (40 против 12);

в 2024 году в суд направлено 12 дел (8) в отношении 33 должностных лиц. К различным срокам наказания осуждены шесть лиц.

В Генпрокуратуре отметили, что ими был принят ряд действенных мер, направленных на устранение причин и условий совершения пыток.





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Так, реальный эффект дала внедренная система сплошного видеонаблюдения, к которой подключены прокуроры с целью отслеживания ситуации онлайн.

Устранены слепые зоны, принимаются меры по оснащению сотрудников правоохранительных органов видеожетонами для фиксации процесса задержания и доставления.

"Анализ дел данной категории показал, что основной причиной прекращения является запоздалое обращение граждан с соответствующими заявлениями, т. е. спустя два-шесть месяцев или больше, когда утрачивается возможность для собирания доказательств (истекают сроки хранения видеозаписей, очевидцев установить не удается)". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Для своевременного выявления пыток в конце прошлого года в нормативные акты внесли изменения, которые обязывают прокуроров допрашивать всех задержанных на предмет применения к ним недозволенных методов, а судмедэкспертов информировать дежурных прокуроров о пытках, когда об этом заявляют проходящие экспертизу лица.

Во всех учреждениях органов уголовного преследования размещены контактные телефоны дежурных прокуроров, по которым граждане могут своевременно обратиться с заявлениями о пытках и недозволенных методах расследования.

В марте трех полицейских осудили за пытки во время январских событий в Алматы.