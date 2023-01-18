Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В какие страны Казахстан открывает новые авиарейсы

Казахстан авиарейсы аэропорт МИИР Фото: Zakon.kz
На коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития 18 января обсуждены вопросы развития гражданской авиации и сети аэропортов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов, в отрасли гражданской авиации пассажиропоток восстановлен и демонстрирует стабильный рост.

Возобновлены и открыты международные авиарейсы в 29 стран по 109 маршрутам частотой 479 рейсов в неделю. Полеты осуществляются тремя отечественными и 27 иностранными авиакомпаниями таких стран, как Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Туркменистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Германия, Египет, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Монголия, Индия, Иран, Греция, Италия, Китай и Сейшелы.

"Планируется возобновить авиарейсы в Черногорию, Малайзию, Грецию, увеличить с Китаем, Индией, Узбекистаном, открыть с Израилем, Катаром, Турцией, Пакистаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Саудовской Аравией".Алмаз Ыдырысов

Кроме того, по его словам, продолжается расширение парка воздушных судов.

До 2025 года ожидается пополнение парка на 51 самолет, в том числе в 2022 году получены 14 новых воздушных судна.

Также в рамках модернизации аэропортов планируется:

  • реализация 8 проектов, из них строительство трех новых пассажирских терминалов в городах Шымкент, Алматы, Кызылорда;
  • реконструкция терминалов в аэропортах городов Костанай, Урджар, Балхаш;
  • капитальный ремонт взлетно-посадочных полос аэропортов городов Астана и Павлодар.

Как отметили в МИИР, реализация указанных проектов позволит увеличить площадь и пропускную способность терминалов.

17 января стало известно о продлении режима "открытого неба" между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Читайте также

В Алматы по-новому будет курсировать маршрут №115

Памятник альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу

Партию Respublica зарегистрировали в Казахстане

Анастасия Прилепская
МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления