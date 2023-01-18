В какие страны Казахстан открывает новые авиарейсы

На коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития 18 января обсуждены вопросы развития гражданской авиации и сети аэропортов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов, в отрасли гражданской авиации пассажиропоток восстановлен и демонстрирует стабильный рост.

Возобновлены и открыты международные авиарейсы в 29 стран по 109 маршрутам частотой 479 рейсов в неделю. Полеты осуществляются тремя отечественными и 27 иностранными авиакомпаниями таких стран, как Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Туркменистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Германия, Египет, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Монголия, Индия, Иран, Греция, Италия, Китай и Сейшелы.

"Планируется возобновить авиарейсы в Черногорию, Малайзию, Грецию, увеличить с Китаем, Индией, Узбекистаном, открыть с Израилем, Катаром, Турцией, Пакистаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Саудовской Аравией". Алмаз Ыдырысов

Кроме того, по его словам, продолжается расширение парка воздушных судов.

До 2025 года ожидается пополнение парка на 51 самолет, в том числе в 2022 году получены 14 новых воздушных судна.

Также в рамках модернизации аэропортов планируется:

реализация 8 проектов, из них строительство трех новых пассажирских терминалов в городах Шымкент, Алматы, Кызылорда;

реконструкция терминалов в аэропортах городов Костанай, Урджар, Балхаш;

капитальный ремонт взлетно-посадочных полос аэропортов городов Астана и Павлодар.



Как отметили в МИИР, реализация указанных проектов позволит увеличить площадь и пропускную способность терминалов.

17 января стало известно о продлении режима "открытого неба" между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.