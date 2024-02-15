Спецоперация в Уральске: задержана группа вымогателей

Группу вымогателей задержали полицейские Уральска, сообщает Zakon.kz.

По данным страж порядка, задержанных подозревают в совершении мошеннических действий, грабежей и вымогательств денежных средств у сотрудников одного из торговых центров города и студентов учебных заведений.

"По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела. Водворены в ИВС четверо подозреваемых, которые являются студентами колледжей". Пресс-служба ДП ЗКО

Также сказано, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступной группы.

"Если вы пострадали от действий задержанных лиц, просим незамедлительно обратиться в полицию". Пресс-служба ДП ЗКО

Ранее стало известно, что в Астане задержан подозреваемый в вымогательстве 4 млн тенге. Согласно информации полиции, мужчина угрожал обнародовать в социальных сетях фото и видеоматериалы интимного характера с участием своей жертвы.