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В Алматы мошенница обещала отправить на учебу за границу

В Алматы мошенница обещала отправить на учебу за границу Фото: polisia.kz
В Алматы женщина обманула семь человек. Она обещала отправить их на учебу за границу, сообщает Zakon.kz.

Полиция начала расследование.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 190 ч. 4 УК РК.

"С официальным заявлением в полицию обратились 7 человек. Не исключаем возможные эпизоды. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и привлечение виновных к ответственности". Начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков




В конце декабря мошенница в Алматы "сняла порчу" с девушки в обмен на золото.

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