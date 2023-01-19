Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Полиция прекратила дело в отношении Рамиля Мухоряпова

Полиция прекратила дело в отношении Рамиля Мухоряпова Фото: Instagram/rrm777
В Алматы полиция прекратила дело в отношении главы Chocolife Рамиля Мухоряпова, сообщает Zakon.kz.

Следственным управлением осуществлялось досудебное расследование в рамках уголовного дела, зарегистрированного по ст. 174 ч. 1 УК РК. 

"По результатам досудебного расследования органом уголовного преследования принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава уголовного правонарушения в порядке статьи 35 части 1 пункта 2 УПК РК". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Прокуратура города Алматы с принятым процессуальным решением согласилась.

20 октября казахстанцев возмутило высказывание главы Chocolife Рамиля Мухоряпова на встрече с приехавшими из России людьми. Одна девушка объясняла присутствующим, что, если их обслуживают не на русском языке, а говорят на казахском, это не агрессия. Она просит относиться к таким ситуациям с пониманием и уважением. В ответ ей Мухоряпов сказал, что, если с ним такое произойдет, он будет "лично крайне опечален", кроме тех ситуаций, "когда человек реально не знает русского".


"Потому что, мне кажется, это все равно чуть-чуть странно. Чуть-чуть какое-то проявление национализма. Это можно принять, но это не от большой культуры", – сказал Мухоряпов.

После этого казахстанцы стали требовать от него извинений.

Позже Рамиль Мухоряпов записал видео с извинениями на казахском языке.

Читайте также

Шесть иностранцев депортировали из Казахстана

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
торги на бирже
Доллар продолжает дорожать на торгах, а евро бьет рекорды в обменниках
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления