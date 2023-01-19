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Неизвестные залили монтажной пеной дверь квартиры журналиста в Алматы

Неизвестные залили монтажной пеной дверь квартиры журналиста в Алматы Фото: скриншот видео
Известный журналист Вадим Борейко заявил, что ночью 19 января 2023 года дверь его квартиры залили монтажной пеной. Он обратился в полицию, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это произошло в третьем часу ночи.

"Дверь моей квартиры залили снаружи клейкой строительной пеной. Соседи заметили, что неизвестных, сделавших это, было трое. Они убежали. Пена имеет запах горючего вещества", – написал он под публикацией в Instagram.

Журналист предположил, что дверь хотели блокировать, а затем поджечь.

"Позвонил "102". Представился, сказал, что журналист и связываю происшествие с профессиональной деятельностью. Сигнал приняли и сказали, что передали в Бостандыкское РУВД. Недавно приехала полиция".Вадим Борейко

В городском департаменте полиции заявили, что в настоящее время отделом полиции при УП Бостандыкского района Алматы проводится проверка.

"Принимаются меры, направленные на обеспечение полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств произошедшего, а также установление и задержание злоумышленников", – говорится в сообщении.

14 января 2023 года утром в своем Instagram журналистка Динара Егеубаева опубликовала кадры со сгоревшей машиной. 15 января полицейские задержали пять человек, подозреваемых в поджоге авто.

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