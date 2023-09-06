Кривой потолок и окна без монтажной пены: жители Астаны пожаловались на качество строительства

Астанчане пожаловались на состояние квартир в одном из новых ЖК: по их словам, застройщик сдал жилье с кривыми потолками и без монтажной пены на окнах, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором покупатели квартиры в одном из новых жилых комплексов Астаны указывают на явные недостатки при строительстве, появилось в Telegram-канале EgovPress. Судя по записи, при ремонте новоселы обнаружили, что на окнах отсутствует монтажная пена и утеплитель, а потолок в квартире неровный.





Редакция Zakon.kz поинтересовалась в акимате Астаны, будет ли по этому поводу организовывать проверку столичное управление архитектурно-строительного контроля и какие меры могут принять к застройщику, если информация о некачественном строительстве подтвердится. В акимате посоветовали переадресовать вопрос непосредственно компании-застройщику.

Компания-застройщик "Svoydom", куда редакция обратилась для уточнения информации, не предоставила оперативных комментариев.

Ранее стало известно, что в строящемся здании в Актау обрушился этаж – предположительно, из-за использования некачественных строительных материалов.