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К 7,5 годам приговорили подростка за продажу наркотиков в Караганде

К 7,5 годам приговорили подростка за продажу наркотиков Фото: Zakon.kz
В Караганде 17-летнего студента осудили за распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz

Учащийся колледжа делал закладки, продавая наркотики, сообщают в пресс-службе ДП Карагандинской области. Суд вынес решение о семи с половиной годах лишения свободы по статье 297 УК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

"Преступный умысел юноши подтвердился не только изъятыми у него наркотиками, но и смартфоном. В мобильнике имелись фото и описание мест закладок, а также специфическая переписка в социальных сетях. Со слов самого парня, больших денег он не заработал, а вот жизнь себе сломал, о чем очень сожалеет", – сообщили в полиции.

В начале января полицейские Костанайской области выявили наркотрафик на 41 млн тенге. Анализ установил более 350 потребителей наркотиков и организаторов распространения запрещенных веществ, сообщили в полиции.

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Мария Мельникова
Карагандинская область
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