7,5 лет колонии получил подросток за закладку наркотиков в Караганде

17-летний учащийся Политехнического колледжа Караганды нашел в апреле 2023 года объявление о том, что требуется курьер. Чем закончилась подработка для студента, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда.

Связавшись с "работодателем", парень узнал о несложности работы и высокой зарплате. Согласившись с условиями, он приступил к работе.

По полученной геолокации находил 5-15 свертков, фасовал их по одному, делал закладки на улицах Караганды и отправлял фотоотчет куратору (в отношении него материалы выделены в отдельное производство).

Согласно материалам дела, за каждую закладку получал переводом на банковскую карту по 2,5 тыс. тенге, которые тратил на личные нужды.

"В ноябре 2023 года он был задержан. В портмоне и кармане у подростка нашли 11 свертков с психотропным веществом (мефедрон)". Пресс-служба Верховного суда РК

Его обвинили в незаконном хранении с целью сбыта аналога психотропного вещества группой лиц по предварительному сговору с другим лицом посредством использования электронных информационных ресурсов.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей – сотрудников полиции, понятых, заключениями экспертиз, осмотром сотового телефона, где обнаружены фото закладок, перепиской с куратором и другими материалами уголовного дела.

При назначении меры наказания суд учел:

характер и степень общественной опасности деяния, которое относится к категории особо тяжкого преступления и представляет повышенную общественную опасность;

личность подсудимого, его поведение;

смягчающие обстоятельства (несовершеннолетний возраст подсудимого, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики), отсутствие отягчающих;

влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждение новых преступлений.

"Подсудимый признан виновным в предъявляемом обвинении и с учетом его несовершеннолетнего возраста он приговорен к 7,5 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу". Пресс-служба Верховного суда РК

Министерство внутренних дел (МВД) неоднократно обращается к родителям. Специалисты призывают быть внимательными к детям и подсказывают, как распознать в поведении ребенка, что он подрабатывает "закладчиком".