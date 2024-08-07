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Законодательство РК

7,5 лет колонии получил подросток за закладку наркотиков в Караганде

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 09:46 Фото: pexels
17-летний учащийся Политехнического колледжа Караганды нашел в апреле 2023 года объявление о том, что требуется курьер. Чем закончилась подработка для студента, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда.

Связавшись с "работодателем", парень узнал о несложности работы и высокой зарплате. Согласившись с условиями, он приступил к работе.

По полученной геолокации находил 5-15 свертков, фасовал их по одному, делал закладки на улицах Караганды и отправлял фотоотчет куратору (в отношении него материалы выделены в отдельное производство).

Согласно материалам дела, за каждую закладку получал переводом на банковскую карту по 2,5 тыс. тенге, которые тратил на личные нужды.

"В ноябре 2023 года он был задержан. В портмоне и кармане у подростка нашли 11 свертков с психотропным веществом (мефедрон)".Пресс-служба Верховного суда РК

Его обвинили в незаконном хранении с целью сбыта аналога психотропного вещества группой лиц по предварительному сговору с другим лицом посредством использования электронных информационных ресурсов.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей – сотрудников полиции, понятых, заключениями экспертиз, осмотром сотового телефона, где обнаружены фото закладок, перепиской с куратором и другими материалами уголовного дела.

При назначении меры наказания суд учел:

  • характер и степень общественной опасности деяния, которое относится к категории особо тяжкого преступления и представляет повышенную общественную опасность;
  • личность подсудимого, его поведение;
  • смягчающие обстоятельства (несовершеннолетний возраст подсудимого, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики), отсутствие отягчающих;
  • влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждение новых преступлений.
"Подсудимый признан виновным в предъявляемом обвинении и с учетом его несовершеннолетнего возраста он приговорен к 7,5 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу".Пресс-служба Верховного суда РК

Министерство внутренних дел (МВД) неоднократно обращается к родителям. Специалисты призывают быть внимательными к детям и подсказывают, как распознать в поведении ребенка, что он подрабатывает "закладчиком".

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