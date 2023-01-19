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Уменьшится ли продолжительность школьных каникул из-за переноса даты последнего звонка?

Уменьшится ли продолжительность школьных каникул из-за переноса даты последнего звонка? Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения Казахстана ответили на запрос депутата Мажилиса Аманжола Алтая о переносе даты проведения последнего звонка в школах страны, а также рассказали, уменьшится ли из-за этого продолжительность школьных каникул, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что 1 июня казахстанские школьники наряду с Международным днем защиты детей будут праздновать последний звонок.

"Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 170 дней. Продолжительность каникул суммарно составляет 195 дней".Пресс-служба Минпросвещения РК

Также в министерстве подчеркнули, что 31 мая будет последним учебным днем в году для школьников Казахстана.

"В этот день в школах страны проводятся внеклассные часы, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, с учетом возрастной категории учащихся".Пресс-служба Минпросвещения РК

В ведомстве напомнили, что в Казахстане продолжительность учебного года составляет 36 недель. Традиционно учебный год начинается 1 сентября и с этого года завершается 31 мая.

18 января 2023 года депутат Мажилиса Парламента Казахстана Аманжол Алтай направил запрос заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову с просьбой перенести дату проведения последнего звонка в школах страны с 31 мая на другую дату. Мажилисмен напомнил, что 31 мая был объявлен Днем памяти жертв политических репрессий и голода.

19 января в Министерстве просвещения РК заявили, что дата последнего звонка в школах страны перенесена на 1 июня.

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