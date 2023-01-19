Два иностранца госпитализированы после взрыва газового баллона в Есике

18 января граждане Узбекистана пострадали при пожаре, который случился после взрыва газового баллона в одной из тандырных Еcика, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, сообщение о взрыве поступило около двух ночи. Прибывшие на место пожарные выяснили, что взрыв с последующем пожаром произошел из-за нарушений техники безопасности.

"На территории склада тандырной пекарни из-за нарушения требований безопасности по эксплуатации бытового газового баллона объемом 50 л. произошел хлопок с последующим возгоранием на площади 10 кв.м. и обрушением кровли и стены на площади 96 квадратных метров", — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

На месте пострадали два гражданина Узбекистана. Оба получили ожоги второй степени рук и ног. Их госпитализировали в больницу.

Шесть газовых баллонов взорвались на СТО Актау 12 января. Серьезные травмы получили три человека. Двоих госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии шока с ожогами 65% тела и дыхательных путей.