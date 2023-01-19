Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Два иностранца госпитализированы после взрыва газового баллона в Есике

Два иностранца госпитализированы после взрыва газового баллона в Есике Фото: ДЧС Алматинской области
18 января граждане Узбекистана пострадали при пожаре, который случился после взрыва газового баллона в одной из тандырных Еcика, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, сообщение о взрыве поступило около двух ночи. Прибывшие на место пожарные выяснили, что взрыв с последующем пожаром произошел из-за нарушений техники безопасности.

"На территории склада тандырной пекарни из-за нарушения требований безопасности по эксплуатации бытового газового баллона объемом 50 л. произошел хлопок с последующим возгоранием на площади 10 кв.м. и обрушением кровли и стены на площади 96 квадратных метров", — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

На месте пострадали два гражданина Узбекистана. Оба получили ожоги второй степени рук и ног. Их госпитализировали в больницу.

Шесть газовых баллонов взорвались на СТО Актау 12 января. Серьезные травмы получили три человека. Двоих госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии шока с ожогами 65% тела и дыхательных путей.

Читайте также

Массовый отстрел собак расследуют в Житикаре

Аферистка из Шымкента подделала чеки и обманула продавца на 7,5 млн тенге

Казахстанка погибла в Италии

Мария Мельникова
Алматинская область Есик
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
торги на бирже
Доллар продолжает дорожать на торгах, а евро бьет рекорды в обменниках
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления