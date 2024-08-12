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Законодательство РК

В Кызылорде предотвратили взрыв газовых баллонов

Кызылорда , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 06:25 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 12 августа кызылординские огнеборцы предотвратили взрыв трех газовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, в пристроенной к одному из торговых центров кулинарии, на площади 24 кв. м., произошел пожар Из огня сотрудники МЧС вынесли три газовых баллона, столько же металлических бочек и кислородный баллон.

Кызылорда , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 06:25

Фото: пресс-служба МЧС РК

Такие действия спасателей уберегли все вокруг от их взрыва под воздействием высоких температур.

"МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении ведомства.

Огонь ликвидирован, пострадавших нет.

Кызылорда , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 06:25

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее в МЧС рассказали об автопожарах и возгораниях заготовок сена.

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