В Кызылорде предотвратили взрыв газовых баллонов

Ночью 12 августа кызылординские огнеборцы предотвратили взрыв трех газовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, в пристроенной к одному из торговых центров кулинарии, на площади 24 кв. м., произошел пожар Из огня сотрудники МЧС вынесли три газовых баллона, столько же металлических бочек и кислородный баллон.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Такие действия спасателей уберегли все вокруг от их взрыва под воздействием высоких температур.

"МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении ведомства.

Огонь ликвидирован, пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее в МЧС рассказали об автопожарах и возгораниях заготовок сена.