Взрыв газового баллона на СТО в Актау: пострадавшие все еще в тяжелом состоянии

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали о состоянии трех пострадавших во время взрыва на СТО в Актау, сообщает Zakon.kz.

"Состояние двоих пострадавших все еще крайне тяжелое. Они находятся в реанимации, подключены к аппарату ИВЛ. В сознание не пришли. Третий пациент 1972 года рождения, получивший ожог лица и верхних конечностей, идет на поправку, свободно передвигается, через неделю, возможно, состоится выписка", – сообщили в пресс-службе областной больницы.

У обоих сильные ожоги, около 65% тела.



При поступлении у них был ожоговый шок. Пострадавшие 35 и 19 лет получили глубокие ожоги дыхательных путей, лица, шеи, верхних и нижних конечностей, ожоги спины.

Третьего пострадавшего выпишут через неделю. О его состоянии известно, что оно стабильное. Он получил ожог лица и верхних конечностей и в данный момент получает лечение в отделении травматологии.

12 января 2023 года в Актау на станции технического обслуживания произошел взрыв. По одной из версий, на СТО взорвался газовый баллон.



Позднее в МЧС РК рассказали, что в ходе пожара на СТО взорвалось шесть бытовых газовых баллонов, еще 17 пожарные успели вынести при ликвидации огня. В результате взрыва скончалась работница станции технического обслуживания, а в Мангистаускую областную многопрофильную больницу с ожогами были доставлены трое мужчин. Причина пожара устанавливается.