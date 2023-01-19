Массовый отстрел собак расследуют в Житикаре
Фото: pexels
19 января в полиции Житикары завели уголовное дело о жестоком обращении с животными. Причиной стал массовый отстрел собак в одном из районов города, сообщает Zakon.kz.
Уголовное дело завели после публикации в одном из пабликов города. Как сказано в посте сообщества, туши нескольких застреленных собак вывезли к одному из дачных сообществ и выбросили.
"Скоро наш город наверно побьет все рекорды по жестокости и живодерству. Эти собаки были убиты из огнестрельного оружия и выброшены возле дач Строитель. Мы конечно же написали заявление в полицию", — написал автор.
Возмущенные
жители города отмечают, что в полиции
дело сначала закрыли. Позднее стало
известно, что расследование начато по
статье 316 УК "Жестокое обращение с
животными".
Закон о защите животных ввели в Казахстане в марте 2022 года. Согласно нормам, убивать животных, в том числе бездомных, запрещено. Уголовный кодекс предполагает арест до 30 суток как максимально возможное наказание за жестокое обращение с животными.
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