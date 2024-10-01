Волна детских самоубийств: Генпрокурор Казахстана сделал заявление

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сегодня, 1 октября 2024 года, высказался о детских самоубийствах, сообщает Zakon.kz.

По его словам, волна детских самоубийств вызвала резонанс в обществе.

"Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. В целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тыс. вредоносных сайтов и ссылок. Одновременно работаем с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях. Вместе с госорганами выработаем комплекс неотложных мер по профилактике суицидов", – написал Берик Асылов в соцсети X (ранее Twitter) во вторник.

12 сентября 2024 года сообщалось, что в Алматы 12-летняя девочка сбросилась с 13-го этажа. 16 сентября две девочки разбились насмерть, упав с высотки. 21 сентября произошел еще один суицид: в Бостандыкском районе девочка подросткового возраста упала с балкона 13-го этажа.

Ночью 22 сентября на пр. Достык 19-летний курсант Пограничной академии КНБ погиб после падения с верхних этажей высотки. А 23 сентября с алматинской высотки спрыгнул 18-летний юноша.

Уже 25 сентября стало известно, что в Алматы найден мертвым студент AlmaU.