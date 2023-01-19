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Эковандалы пытались испортить картину в галерее Австралии

Активисты в Австралии пытались испортить картину Фредрика МакКаббина Фото: скриншот видео
Экоактивисты в знак протеста попытались нанести логотип энергетической компании Woodside на картину художника Фредерика Маккаббина. По их мнению, данное предприятие может нанести ущерб и уничтожить культурное наследие, наскальную живопись, на северо-западе Австралии, сообщает Zakon.kz.

19 января стало известно, что активистка Джоана Партика нанесла логотип компании Woodside на картине Фредерика Маккаббина "Вниз по его удаче", которая находится  в художественной галерее Западной Австралии в Перте, пишет издание Daily Mail Australia.

Далее эковандалка приклеила руку к стене рядом с рамой, в то же время ее напарник Нунгар Десмонд Блертон бросил на пол флаг австралийских аборигенов.

По действиям активистов их акция была направлена на привлечение внимания. По их мнению, проект компании, о которой идет речь выше, может уничтожить древнюю наскальную живопись, сохранившуюся до наших дней на северо-западе страны.

К счастью, полотно было под стеклом и по этой причине не пострадало.

В прошлом году уже имели место несколько подобных случаев. К примеру, экоактивисты залили черным картину "Смерть и жизнь" Густава Климта в Вене.

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