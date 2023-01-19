Эковандалы пытались испортить картину в галерее Австралии
19 января стало известно, что активистка Джоана Партика нанесла логотип компании Woodside на картине Фредерика Маккаббина "Вниз по его удаче", которая находится в художественной галерее Западной Австралии в Перте, пишет издание Daily Mail Australia.
Далее эковандалка приклеила руку к стене рядом с рамой, в то же время ее напарник Нунгар Десмонд Блертон бросил на пол флаг австралийских аборигенов.
По действиям активистов их акция была направлена на привлечение внимания. По их мнению, проект компании, о которой идет речь выше, может уничтожить древнюю наскальную живопись, сохранившуюся до наших дней на северо-западе страны.
К счастью, полотно было под стеклом и по этой причине не пострадало.
В прошлом году уже имели место несколько подобных случаев. К примеру, экоактивисты залили черным картину "Смерть и жизнь" Густава Климта в Вене.