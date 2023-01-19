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Законодательство РК

В Актобе в медцентре Управления делами президента провели 30 сложнейших операций

медцентр Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В рамках Дней медицинского центра УДП РК жителям Актюбинской области лучшими врачами страны оказывается практическая и консультативно-методическая помощь, а также проводятся сложные высокотехнологичные операции, сообщает Zakon.kz.

Данная работа проводится в целях развития внутреннего и международного медицинского туризма, внедрения новых медицинских технологий в здравоохранение РК, расширения потенциала и возможностей больниц медицинского центра Управления делами президента РК для оказания помощи населению.

За 3 дня ведущие специалисты республиканского уровня провели мастер-классы для медицинских работников региона, выполнили 30 сложнейших операций, осмотрели 157 пациентов на базе Актюбинского медицинского центра.


палата

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области


Руководитель медицинского центра Управления делами президента Алексей Цой ознакомился с деятельностью АМЦ, а также навестил пациентов, которым накануне были сделаны операции.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поручил развивать высокие стандарты здравоохранения во всех регионах, особенно на селе. Стоит задача по строительству доступных медицинских объектов. Не менее актуальным является кадровый вопрос. В рамках Дней медицинского центра УПД, которые сейчас проходят в Актюбинской области, мы приехали, чтобы помочь коллегам, поделиться своим опытом, провести мастер-классы. Все пациенты, которых прооперировали наши врачи, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. В прошлом году в медцентре УПД было пролечено более 130 пациентов со сложными патологиями из Актобе. Учитывая высокий потенциал, который есть у региона, наличие хорошо оснащенных клиник, мы намерены оказать посильную помощь, чтобы местные жители получали высококвалифицированную помощь непосредственно здесь", – отметил Алексей Цой.


врачи

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области


Актюбинский медицинский центр – крупнейший многопрофильный стационар региона, оказывающий помощь взрослому населению по 25 профилям, при этом услуги по 12 профилям не имеют аналогов в других лечебных учреждениях области. Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим оказывать услуги по детской кардиохирургии, аритмологии, сосудистой хирургии, трансплантологии.


здание

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области


Кроме того, функционируют специализированные центры – гастроэндоскопический и аллергоцентр для взрослых. Всего за прошлый год лечение в АМЦ получили почти 20 тыс. пациентов.

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