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В Мангистауской области прошли дни Медицинского центра УДП РК

В Мангистауской области прошли дни Медицинского центра УДП РК Фото: пресс-служба Медцентра УДП РК
С 6 ноября 28 ведущих специалистов (нейрохирург, уролог, травматолог и другие) Медицинского центра УДП РК оказали практическую и консультативно-методическую помощь населению Мангистауской области.

Руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой заключил меморандум о сотрудничестве с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым. Это соглашение предоставляет жителям региона возможность получать бесплатные консультации врачей, услуги санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, а также, при необходимости, лечение для тяжелобольных пациентов.

В Мангистауской области прошли дни Медицинского центра УДП РК

Фото: пресс-служба Медцентра УДП РК

Кроме того, соглашение предполагает обмен опытом в области обучения медицинского персонала региона современным методам диагностики, лечения и реабилитации, а также внедрения новых медицинских технологий.

В Мангистауской области прошли дни Медицинского центра УДП РК

Фото: пресс-служба Медцентра УДП РК

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев выразил уверенность, что подписание меморандума станет ключевым шагом в обеспечении доступности высококачественных медицинских услуг для жителей области. Это мероприятие внесло значительный вклад в развитие медицинской сферы региона, поскольку специалисты медцентра активно делились своими знаниями и опытом.

В Мангистауской области прошли дни Медицинского центра УДП РК

Фото: пресс-служба Медцентра УДП РК

В свою очередь руководитель Медцентра УДП РК отметил, что подобные выезды помогают повысить уровень квалификации специалистов областных центров, для того чтобы каждый гражданин Казахстана мог получить доступную и качественную медицинскую помощь.

В Мангистауской области прошли дни Медицинского центра УДП РК

Фото: пресс-служба Медцентра УДП РК


"В рамках деятельности Медицинского центра реализуются разнообразные проекты в сфере образования, научных исследований, проведения санитарно-эпидемиологических анализов, а также поиска и внедрения инновационных подходов в области здравоохранения", – поделился планами Алексей Цой.

По его словам, медцентр планирует не ограничиваться сегодняшним визитом. Совместно с акиматом будет разработана дорожная карта, на основании которой регулярно, на протяжении нескольких лет, медцентр будет реализовывать намеченные планы по развитию здравоохранения в регионе.

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