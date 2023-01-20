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ЦИК лишила депутатских полномочий мажилисмена Абильдаева

ЦИК лишил депутатских полномочий мажилисмена Абильдаева Фото: parlam.kz
Центральная избирательная комиссия Казахстана лишила депутатских полномочий мажилисмена Азамата Абильдаева, сообщает Zakon.kz.

Постановление "Об утрате полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Абильдаева А.Р." размещено на сайте ЦИК.

"В связи с принятием постановления Национального совета Общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" №1 от 19 января 2023 года признать утрату Абильдаевым Азаматом Рахатовичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан", – говорится в документе.

18 января 2023 года в Сети появилось интервью депутата Мажилиса Парламента РК Азамата Абильдаева, в котором он высказался о войне в Украине.

19 января депутата Азамата Абильдаева исключили из Демократической партии "Ак жол". В связи с этим партия направила письмо в Центральную избирательную комиссию о прекращении депутатского мандата Азамата Абильдаева. Члены Национального совета подчеркнули, что слова Абильдаева противоречат позиции партии "Ак жол", а также нарушают как партийную, так и депутатскую этику.

Азамат Абильдаев был депутатом Мажилиса с 2012 по 2016 год. С 2017 по 2020 – заместитель председателя Демократической партии "Ак жол". Депутатом нижней палаты Парламента Казахстана он вновь стал в 2021 году.

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