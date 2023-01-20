ЦИК лишила депутатских полномочий мажилисмена Абильдаева

Центральная избирательная комиссия Казахстана лишила депутатских полномочий мажилисмена Азамата Абильдаева, сообщает Zakon.kz.

Постановление "Об утрате полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Абильдаева А.Р." размещено на сайте ЦИК.

"В связи с принятием постановления Национального совета Общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" №1 от 19 января 2023 года признать утрату Абильдаевым Азаматом Рахатовичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан", – говорится в документе.

18 января 2023 года в Сети появилось интервью депутата Мажилиса Парламента РК Азамата Абильдаева, в котором он высказался о войне в Украине.

19 января депутата Азамата Абильдаева исключили из Демократической партии "Ак жол". В связи с этим партия направила письмо в Центральную избирательную комиссию о прекращении депутатского мандата Азамата Абильдаева. Члены Национального совета подчеркнули, что слова Абильдаева противоречат позиции партии "Ак жол", а также нарушают как партийную, так и депутатскую этику.

Азамат Абильдаев был депутатом Мажилиса с 2012 по 2016 год. С 2017 по 2020 – заместитель председателя Демократической партии "Ак жол". Депутатом нижней палаты Парламента Казахстана он вновь стал в 2021 году.