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Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест еще на месяц

Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест еще на месяц Фото: primeminister.kz
Бывшему директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест еще на месяц, сообщает Zakon.kz.
"17 января 2023 года продлен срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Арыстанбека Мухамедиулы на один месяц", – говорится в сообщении Специализированного межрайонного следственного суда города Астаны.

29 мая стало известно об аресте директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы.  Арест был санкционирован по подозрению в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.

Позже был выявлен еще один эпизод хищения. В Антикоре пояснили, что Нацмузей выплатил подрядной организации за выполненные работы 1,3 млрд тенге. Между тем исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.

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