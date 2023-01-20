Бывшему директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест еще на месяц, сообщает Zakon.kz.

"17 января 2023 года продлен срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Арыстанбека Мухамедиулы на один месяц", – говорится в сообщении Специализированного межрайонного следственного суда города Астаны.

29 мая стало известно об аресте директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Арест был санкционирован по подозрению в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.



Позже был выявлен еще один эпизод хищения. В Антикоре пояснили, что Нацмузей выплатил подрядной организации за выполненные работы 1,3 млрд тенге. Между тем исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.