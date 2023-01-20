Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы водителя троллейбуса насмерть сбил грузовик

В Алматы водителя троллейбуса насмерть сбил грузовик Фото: Zakon.kz
В Алматы 20 января водителя троллейбуса насмерть сбил грузовик, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что на углу улиц Саина –Шаляпина погиб водитель троллейбуса. Он вышел, чтобы установить слетевшие штанги, а его сбил грузовик, проезжавший мимо.

В полиции прокомментировали данную информацию.

"В 7:10 водитель, управляя автомобилем Kia, следуя по улице Шаляпина в западном направлении, допустил наезд на водителя троллейбуса, который находился на проезжей части улицы Шаляпина. В результате ДТП он скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы".Начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов

Как отметили в полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.

В ноябре произошло жесткое столкновение двух автобусов в Алматы. В результате аварии пострадали 19 человек. Один пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Читайте также

В Уральске мужчина на угнанном Lexus врезался в дом и погиб

В Индии шесть человек погибли на фестивале воздушных змеев

Убийство и самоубийство расследует полиция Алматы

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления