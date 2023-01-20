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Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце – Айдос Укибай

Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце – Айдос Укибай Фото: elbasy.kz
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом в Twitter 20 января сообщил пресс-секретарь Айдос Укибай, сообщает Zakon.kz.

По его словам, операция прошла успешно.

"Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением".Айдос Укибай

Также отмечено, что операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в Алматинской области. Он являлся главой Казахстана с 16 декабря 1991 года по 20 марта 2019 года.

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Анастасия Московчук
Астана Назарбаев Нурсултан
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