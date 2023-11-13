Айдос Укибай опубликовал пост про смерть Болата Назарбаева

Пресс-секретарь первого президента Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай подтвердил информацию о смерти Болата Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Укибай опубликовал информацию на странице в Twitter.

"В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", – сказано в сообщении.

В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 13, 2023

6 ноября 2023 года сообщалось, что младший брат Нурсултана Назарбаева находится в реанимационном отделении.

13 ноября 2023 года он скончался.

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Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области.

С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ". В том же году был награжден орденом "Парасат".