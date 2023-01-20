Антикор задержал директора парка "Медео"

Департамент по противодействию коррупции по городу Алматы задержал директора парка "Медео" Алмаса Аттапханова, его заместителя Алмаса Айкимбаева и руководителя организационно-правового отдела Аскара Жанаева

"Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту получения взятки от субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках", – говорится в официальном ответе на запрос Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, иная информация по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В конце декабря был задержан глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки.