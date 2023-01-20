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Антикор задержал и.о. директора парка "Медео"

Антикор задержал директора парка "Медео" Фото: Zakon.kz
Департамент по противодействию коррупции по городу Алматы задержал и.о. директора парка "Медео" Алмаса Аттапханова, его заместителя Алмаса Айкимбаева и руководителя организационно-правового отдела Аскара Жанаева
"Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту получения взятки от субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках", – говорится в официальном ответе на запрос Zakon.kz. 

Как отметили в ведомстве, иная информация по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В конце декабря был задержан глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки. 

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Анастасия Стативкина
Антикор Алматы
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