Кардиохирург рассказал о состоянии Назарбаева

Операция, которую провели Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву, была запланирована в прошлом году. Об этом 20 января 2023 года заявил директор по хирургии и науке Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Известный кардиохирург объяснил, почему запланированная в 2022 году операция была проведена сегодня.

"В силу его занятости мы решили провести, когда ему будет удобно. Мы решили провести операцию сегодня. Есть медицинские вопросы – это достояние самого пациента. Каждый человек имеет право на то, чтобы не разглашать информацию. Но так как это неординарная личность, Нурсултан Абишевич, на часть вопросов мы можем ответить. То, что сегодня прошло, – это запланированная операция". Юрий Пя

Он заявил, что операция прошла успешно.

"Нам есть чем гордиться. У нас есть доверие к медицине нашей страны, не только у граждан, но и руководства страны. Пациент есть пациент. Я отношусь к каждому пациенту, как к самому близкому человеку. Любой, кто бы не переступил порог. Мне всегда страшно – это в кавычках, но я всегда волнуюсь перед каждой операцией". Юрий Пя

По его словам, самочувствие у Первого Президента РК хорошее.

"Выписка ожидается в ближайшее время, совместно со всей командой. Операция длилась около 2,5 часа. Это не операция, а процедура, была проведена лечебно-диагностическая процедура". Юрий Пя

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. По словам его пресс-секретаря Айдоса Укибая, операция прошла успешно, угрозы для жизни нет, находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

