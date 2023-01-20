Ерлан Саиров: В депутаты придут новые люди с амбициозными идеями

Еще вчера утром Ерлан Саиров пришел на работу в Парламент в качестве депутата, а чуть позже попал, как и все его коллеги, под указ президента о роспуске Мажилиса. Как он расценивает такое решение и каким представляет себе новых депутатов, политолог рассказал журналисту Zakon.kz.

- Итак, Ерлан Бияхметович, закончилась старая политическая эпоха. Каким, по-вашему, будут обновленные составы депутатов, смогут ли они оправдать ожидания главы государства?

- Президентский указ о роспуске мажилиса – важный шаг в дальнейшей модернизации политической системы страны. В прошлом году был проведен республиканский референдум по изменению Конституции, в соответствии с которой выборный процесс у нас существенно изменен.

Теперь в маслихаты местных районных уровней депутаты будут избираться прямым голосованием, в областные - как прямым голосованием, так и по пропорциональной системе. Главное, в мажилис парламента придут депутаты, избранные по одномандатным округам. Это будет важным политическим событием, так как реализуется основной конституционный принцип - право каждого гражданина страны избирать и быть избранным.

Другой важной составляющей в предстоящей выборной кампании будет преемственность поколений. И в мажилис, и в местные маслихаты придут новые люди со свежими взглядами, с интересными идеями в политической и социальной сферах, которые помогут дальше продвигать обозначенные президентом реформы. А они масштабные. Поэтому, думаю, качественный состав депутатского корпуса достаточно серьезно обновится. Общество ждет молодых креативных людей, способных дать новый импульс общественно политическому развитию, как в парламенте, так и в регионах. Как известно, внеочередные выборы депутатов мажилиса намечены на 19 марта.

- В чем будут заключаться отличительные моменты формирования новой представительной власти от предыдущих выборов?

- Как я уже отметил, изменится принцип избирательной системы. Если до этого депутаты всех уровней маслихатов и мажилиса назначались фактически руководством партий, которые проходили в мажилис, то предстоящие выборы этого уже не приемлют. Депутаты районных маслихатов будут избираться прямым голосованием, а в областных - 50% прямым народным голосованием и 50% будут формироваться по партийным спискам.

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В мажилис 70% депутатов придут по пропорциональной системе, 30% - независимые депутаты. Это тоже весьма существенный момент, так как многие гражданские активисты, которые не хотят быть членами той или иной партии, могут быть избранными по одномандатным округам. Соответственно, это повысит политическую активность граждан и создаст условия, чтобы молодые люди, желающие заниматься политикой, смогли бы реализовать свои политические амбиции.

- Что касается обеспечения инклюзивности выборного процесса, то какие новации, на ваш взгляд, станут особенно важными?

- В соответствии с новым законом о выборах будет реализован принцип возвратности депутатского мандата. Если население будет видеть, что тот или иной депутат не справляется со своими обязанностями, не оправдывает их ожидания, то через год они могут выступить с инициативой и отозвать мандат такого народного избранника. И это не только где-то в регионах, но и в мажилисе тоже. Это и есть фундаментальное различие новой политической системы от старой. Ответственность депутатов перед населением будет расти и в сегодняшних условиях это принципиально важно.

- То есть вы хотите сказать, что предстоящая избирательная кампания усилит политическую конкуренцию в Казахстане, сделает более открытой и эффективной всю политическую систему и консолидирует наше общество?

- Совершенно верно. Как вы знаете, по новому законодательству упрощена процедура регистрации политических партий и в итоге на сегодняшний день в Казахстане число политических партий, прошедших регистрацию, составило семь. Это немало. У людей будет право выбора политических программ тех иных партий и у них появится больше возможностей для участия в выборном процессе.

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Кроме партийной системы, у нас по одномандатным округам может пройти достаточно много гражданских активистов, имеющих свое видение перспективного развития районов, областей и в целом страны, но они, допустим, не хотят состоять ни в одной из партий. То есть будет практически диверсификация политической системы Казахстана.

На мой взгляд, это очень важный аспект, который, думаю, будет повышать степень демократизации и плюрализма в нашем обществе. Но мы не должны забывать, что Казахстан унитарное государство. Сегодня в мире очень сложная геополитическая обстановка и мы должны сделать все, чтобы наши политические партии были способны объединяться вокруг государственных ценностей – независимости, нерушимости и незыблемости нашей страны.

- Как вы думаете, насколько реальной будет формула "Сильный президент - влиятельный Парламент - подотчетное правительство" после перегрузки всех государственных институтов?

- Если вы заметили, в последние два года в Казахстане постепенно, эволюционно и в то же время решительно идут политические изменения, в соответствии с которыми были успешно проведены всенародный референдум и конституционная реформа. Новая редакция Конституции соответствует всем международным стандартам.

У нас реформирован институт президентства, то есть глава государства начал реформы политической системы именно с института президентства. Теперь президент будет избираться только на один срок. Ближайшие родственники не имеют право заниматься политической деятельностью, они не могут быть руководителями крупных квазигосударственных структур, что, конечно же, исключит протекцию и коррупционные деяния.

На очереди стоит вопрос о реформирования парламентского института и всей представительной власти и в этой плоскости предстоящие выборы в мажилис и маслихаты станут основным звеном в коренном формировании парламентского института и представительных органов. Придут не только новые люди, но и будет изменен механизм реализации всех тех установок, которые поставлены главой государства, усилятся место и роль представительных органов и вместе с тем повысится активность гражданского общества в политической жизни страны.