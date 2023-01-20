Партия "Ак жол" выступила с заявлением перед выборами в Мажилис

Демократическая партия "Ак жол" в своем обращении приветствует решение главы государства о проведении выборов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в опубликованном сообщении, эти выборы должны завершить формирование новой политической системы республики, обеспечить широкое представительство общества в законодательной ветви власти.

"Тем самым институты государственного управления полностью приводятся в соответствие с новой редакцией Конституции, предложенной президентом Касым-Жомартом Токаевым и принятой на всенародном референдуме 5 июня 2022 года. Демпартия "Ак жол", отстаивая интересы предпринимательства и опираясь на интеллектуальное наследие Алаш-Орды, настойчиво выступает за либеральные преобразования в экономике и обществе, остро вскрывает язвы коррупции и несправедливости, предлагает и продвигает рыночные реформы. Мы неустанно содействуем формированию и расширению среднего класса в лице малого и среднего бизнеса, отечественных производителей, самодостаточной интеллигенции и успешной молодежи". Пресс-служба партии "Ак жол"

Также сказано, что за свою более чем 20-летнюю историю, на протяжении трех последних парламентских кампаний, партия стабильно заручается растущей поддержкой избирателей, формирует фракции в Мажилисе и маслихатах всех уровней.

Последние три года инициативы и политическая программа партии шаг за шагом находят реализацию, порой даже вопреки сопротивлению бюрократии и оппонентов.

"Это является результатом происходящих изменений в государственной системе, злободневности нашей политической повестки и востребованности партии "Ак жол" как важной политической силы современного Казахстана. Демократическая партия "Ак жол" примет самое действенное участие в объявленных президентом выборах в представительные органы всех уровней, чтобы отстаивать интересы своих избирателей и внести достойный вклад в создание Нового и Справедливого Казахстана. Считаем, что эти выборы должны стать началом глубоких и кардинальных перемен в судьбе нашего государства и каждой казахстанской семьи. Ак жол, Казахстан!" Пресс-служба партии "Ак жол"

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров 20 января заявил, что выборы в Мажилис и в маслихаты пройдут в один день – 19 марта 2023 года.