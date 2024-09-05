С заявлением выступил Аскар Садыков, которого обвинили в харассменте и исключили из партии "Ак жол"

Фото: parlam.kz/Жаслан Жумабеков

Бывший депутат Мажилиса Парламента Казахстана Аскар Садыков, которого обвинили в харассменте и исключили из демократической партии "Ак жол", 5 сентября 2024 года выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий видеоролик он опубликовал в своем Instagram. "Уважаемые казахстанцы, сегодня я обращаюсь к вам в связи с последними событиями в моей политической карьере. Меня исключили из партии, мандат был отозван. В своей деятельности я неизменно руководствовался интересами народа, государства, соблюдая законы и уважая права каждого гражданина. Моя цель, как депутата, – не заключалась в стремлении к власти, партийное кресло или престижа. Я вошел в политику, чтобы быть эффективным представителем народа, чтобы законодательство служило людям, а не узким интересам. Мой опыт на посту депутата маслихата Актюбинской области и депутата Мажилиса Парламента подтверждает мою преданность этим принципам. Ваше доверие было и остается для меня главным ориентиром. Я отец замечательных шестерых детей". Аскар Садыков Экс-депутат прокомментировал последние заявления главы партии Азата Перуашева. "Прошу не вовлекать меня в свои грязные игры и манипуляции. Я больше не буду молчать. Подобное заявление не соответствует уровню лидера партии, хотя, конечно, Азат Перуашев неоднократно вводил свой народ в заблеждение. Видимо, это стиль его работы. Обращаюсь лично к вам, Азат Перуашев, если вы решили исключить меня из партии, могли бы привести другие доводы, которые к вашему сожалению нет в моей работе, а не собирать грязные инсинуации, порочащие мою репутацию. Если подобное действие имело место, я уверен, вы бы подняли этот вопрос и обсудили его со мной и с членами партии уже в мае". Аскар Садыков О том, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили мандата депутата Мажилиса Парламента РК, стало известно 29 августа 2024 года. 4 сентября председатель демпартии Азат Перуашев раскрыл причины исключения Аскара Садыкова из "Ак жола" и лишения его депутатского мандата. По словам Перуашева, сотрудница Парламента написала заявление о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова. Читайте также Работа в Интернете: о новом мошенничестве предупреждает прокуратура Ямы в Алматы исчезли после обращения Баян Алагузовой в акимат Жителей южной части Алматы предупредили об отключении воды

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