В Антикоре рассказали об уголовных делах в сфере экологии Алматы

В антикоррупционной службе рассказали о работе по выявлению коррупции в социально значимых сферах. Одной из проблем, вызывающих беспокойство алматинцев, является экология, сообщает Zakon.kz.

Так, в систематическом получении взяток изобличен заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды города Алматы.

Установлено, что им от представителей бизнеса получено более 12 млн тенге за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках по проведению экологического мониторинга автотранспортных средств на экологических постах.

Кроме того, в совершении коррупции уличено руководство подведомственной организации акимата – "Государственный региональный природный парк "Медеу".

Проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий добыты доказательства о получении руководителем природного парка взятки в сумме 1,5 млн тенге от предпринимателя за подписание актов выполненных работ в рамках договоров по санитарной рубке и обрезке деревьев.