Ситуация в Украине: Европа призывает к суду над РФ, глава Пентагона заявил о "переломном моменте в конфликте"

Фото: Instagram/josep_borrell_f

Евросоюз выделяет Украине деньги и вооружение, но не хочет, чтобы его считали стороной конфликта, Песков считает, что поставки западными странами нового вооружения в Украину не изменят ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Страны Евросоюза выделили Украине всего почти 50 миллиардов евро помощи, из которых 10 миллиардов – в военной сфере, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Одновременно с этим политик выступил с утверждением, что ЕС не участвует в конфликте в Украине и не хочет стать одной из сторон вооруженного столкновения.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте в Украине наступает "переломный момент". Он призвал союзников не "замедляться" в вопросе оказания помощи Киеву, добавив: "на нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас".

Представители оборонных ведомств ряда западных стран, обсуждающих на американской базе в германском Рамштайне военную помощь Украине, не смогли прийти к согласию в отношении возможной передачи Киеву танков.

Финляндия направит Украине более 400 миллионов евро в качестве помощи, сообщили в Минобороны страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами нового вооружения в Украину принципиально не изменят ситуацию. Он пояснил, что не стоит преувеличивать значимость таких поставок, так как направляемой технике нужно будет и обслуживание, и ремонт, и все это только добавит проблем.

"Отношения России и США находятся в исторически самой низшей точке," – отметил Дмитрий Песков, комментируя санкционное давление на Россию из-за Украины.

Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию об "учреждении специального суда для России", в которой призвал создать "трибунал в отношении преступления агрессии против Украины".

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