Ерке Есмахан и Раим провели ритуал неке қию и стали супругами по канонам ислама

Ерке Есмахан и Раим провели священный ритуал неке қию. По канонам ислама теперь они муж и жена, сообщает Zakon.kz.

Известная айтыскер (мастер айтыса) Айнур Турсынбаева опубликовала в Instagram эксклюзивное фото. На ней Ерке Есмахан и Райымбек Бактыгереев стоят в мечети. Автор пишет, что в пятницу они поженились.

Ранее популярная казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала в соцсетях серию Stories, в которых раскрыла имя своего любимого. Им оказался рэпер Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM.

А 17 января 2023 года в Instagram-Stories она подтвердила, что встречается с Райымбеком Бактыгереевым (рэпер RaiM).

По словам Ерке, хозяин ее сердца противостоит целому миру, защищая певицу от хейтеров.

"Райымбек батыр находится на войне под названием "сплетни, хайп", – написала Ерке Есмахан, выразив благодарность своему возлюбленному.

Разница супругов в возрасте – 12 лет: Ерке Есмахан – 1984 г. р., а RaiM – 1996.



28 декабря 2022 года Ерке Есмахан опубликовала несколько фотографий из Парижа. Снимки были сделаны на фоне Эйфелевой башни. Подписью к публикации певица заинтриговала своих фанатов: она написала, что с детства мечтала побывать в городе любви. По словам Есмахан, в 2022 году ей удалось побывать в Париже, да еще и с любимым человеком. Правда, тогда певица не назвала его имя.