Ерке Есмахан и Раим провели ритуал неке қию и стали супругами по канонам ислама
Известная айтыскер (мастер айтыса) Айнур Турсынбаева опубликовала в Instagram эксклюзивное фото. На ней Ерке Есмахан и Райымбек Бактыгереев стоят в мечети. Автор пишет, что в пятницу они поженились.
Ранее популярная казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала в соцсетях серию Stories, в которых раскрыла имя своего любимого. Им оказался рэпер Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM.
А 17 января 2023 года в Instagram-Stories она подтвердила, что встречается с Райымбеком Бактыгереевым (рэпер RaiM).
По словам Ерке, хозяин ее сердца противостоит целому миру, защищая певицу от хейтеров.
"Райымбек батыр находится на войне под названием "сплетни, хайп", – написала Ерке Есмахан, выразив благодарность своему возлюбленному.
Разница супругов в возрасте – 12 лет: Ерке Есмахан – 1984 г. р., а RaiM – 1996.
28 декабря 2022 года Ерке Есмахан опубликовала несколько фотографий из Парижа. Снимки были сделаны на фоне Эйфелевой башни. Подписью к публикации певица заинтриговала своих фанатов: она написала, что с детства мечтала побывать в городе любви. По словам Есмахан, в 2022 году ей удалось побывать в Париже, да еще и с любимым человеком. Правда, тогда певица не назвала его имя.