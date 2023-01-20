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Ерке Есмахан и Раим провели ритуал неке қию и стали супругами по канонам ислама

Провели ритуал неке қию и стали супругами по канонам ислама Фото: Instagram/aidyn_nury
Ерке Есмахан и Раим провели священный ритуал неке қию. По канонам ислама теперь они муж и жена, сообщает Zakon.kz.

Известная айтыскер (мастер айтыса) Айнур Турсынбаева опубликовала в Instagram эксклюзивное фото. На ней Ерке Есмахан и Райымбек Бактыгереев стоят в мечети. Автор пишет, что в пятницу они поженились.

Ранее популярная казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала в соцсетях серию Stories, в которых раскрыла имя своего любимого. Им оказался рэпер Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM.

А 17 января 2023 года в Instagram-Stories она подтвердила, что встречается с Райымбеком Бактыгереевым (рэпер RaiM).

По словам Ерке, хозяин ее сердца противостоит целому миру, защищая певицу от хейтеров.

"Райымбек батыр находится на войне под названием "сплетни, хайп", – написала Ерке Есмахан, выразив благодарность своему возлюбленному.

Разница супругов в возрасте – 12 лет: Ерке Есмахан – 1984 г. р., а RaiM – 1996.

28 декабря 2022 года Ерке Есмахан опубликовала несколько фотографий из Парижа. Снимки были сделаны на фоне Эйфелевой башни. Подписью к публикации певица заинтриговала своих фанатов: она написала, что с детства мечтала побывать в городе любви. По словам Есмахан, в 2022 году ей удалось побывать в Париже, да еще и с любимым человеком. Правда, тогда певица не назвала его имя.

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