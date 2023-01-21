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Универсиада-2023: казахстанские летающие лыжники завоевали "серебро"

Универсиада-2023: казахстанские летающие лыжники завоевали "серебро" Фото: olympic.kz
Казахстанцы Данил Васильев и Сергей Ткаченко выиграли "серебро" в прыжках на лыжах с трамплина в командных мужских соревнованиях на зимней Универсиаде-2023, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Sports.kz, наши спортсмены с результатом 470.3 уступили австрийцам (470.5) и обошли первую команду Японии (452.9).

Вторая команда Казахстана в составе Святослава Назаренко и Никиты Девяткина заняла седьмое место из восьми участниц, набрав 381.7 балла.

Ранее Васильев уже становился золотым призером Универсиады-2023 в одиночных соревнованиях. 

Таким образом, в копилке нашей страны три "золота", одно "серебро" и две "бронзы". И пока Казахстан замыкает десятку в медальном зачете зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде.

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