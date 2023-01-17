Универсиада-2023: у Казахстана второе "золото"

Золотую медаль Универсиады-2023 завоевал Данил Васильев по прыжкам с трамплина, сообщает Zakon.kz.

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По информации Sports.kz, казахстанец показал наилучший результат 257.3, опередив австрийцев Максимиллиана Линхера (251.4) и Тимона Паскаля Кахофера (248.8).

Казахстанцы: Сергей Ткаченко стал седьмым, Никита Девяткин – девятым, Святослав Назаренко – 20-м (147.3), Магжан Амангельдыулы – 21-м.

Ранее "золото" в копилку Казахстана принес биатлонист Вадим Куралес. Он стал лучшим в индивидуальной гонке на 15 километров. Он опередил на 42,6 секунды представителя Норвегии Орьяна Мосенга и на 1 минуту 16,5 секунды французского биатлониста Алекса Гарнье.

Кроме того, сегодня казахстанcкие хоккеисты разгромно обыграли Словакию. А до этого наша сборная разгромила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1) и Великобританию (15:1)

Наши хоккеисты гарантировали себе выход в плей-офф.

Отметим, что согласно медальному зачету, у казахстанцев сейчас 6 место, благодаря двум золотым медалям.