Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Универсиада-2023: какое место в медальном зачете сейчас у Казахстана

Универсиада-2023: какое место в медальном зачете сейчас у Казахстана Фото: Twitter/LakePlacid2023
Казахстан на данный момент замыкает десятку лучших команд в медальном зачете Универсиаде-2023, сообщает Zakon.kz

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Согласно медальному зачету с пятью медалями - тремя золотыми и двумя бронзовыми - Казахстан занимает десятое место.

Первую строчку в таблице занимает Япония - 20 золотых, 16 серебряных и 7 бронзовых медалей. На втором месте - Южная Корея - 7 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Тройку лучших команд на данный момент замыкает Польша - 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Как сообщали ранее, в казахстанской копилке: "золото" биатлонистов Вадима Куралеса и Бекентая Турлубекова а также лыжника Данила Васильева; "бронзу" выиграли биатлонист Александр Мухин и женская сборная по лыжным гонкам.

Читайте также

Самый титулованный футболист в истории арестован по подозрению в сексуальном насилии

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала "бронзу" в Лейк-Плэсиде

Прогноз хоккейного эксперта на матч выходного дня в Parimatch Pro Hokei Ligasy

Елена Вебер
Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления