Универсиада-2023: какое место в медальном зачете сейчас у Казахстана

Казахстан на данный момент замыкает десятку лучших команд в медальном зачете Универсиаде-2023, сообщает Zakon.kz

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Согласно медальному зачету с пятью медалями - тремя золотыми и двумя бронзовыми - Казахстан занимает десятое место.

Первую строчку в таблице занимает Япония - 20 золотых, 16 серебряных и 7 бронзовых медалей. На втором месте - Южная Корея - 7 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Тройку лучших команд на данный момент замыкает Польша - 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Как сообщали ранее, в казахстанской копилке: "золото" биатлонистов Вадима Куралеса и Бекентая Турлубекова а также лыжника Данила Васильева; "бронзу" выиграли биатлонист Александр Мухин и женская сборная по лыжным гонкам.