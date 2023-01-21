Новая дорога за 208 млн тенге на западе Казахстана разрушается
Фото: pixabay
Дорога, построенная в 2022 год, в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, стала сразу же разрушаться после сдачи в эксплуатацию. При том, что из областного бюджета на нее выделили 208 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.
В материале "Уральской недели" специалисты объясняют причину произошедшего: дорожная компания уложила некачественный асфальт с низким содержанием битума.
По словам местных жителей, выбоины и трещины появились на дороге уже спустя месяц после сдачи в эксплуатацию.
"Дорога изрыта колеями и выбоинами из-за некачественного строительства. Мы ее не приняли, потому что нельзя принимать в эксплуатацию новую дорогу в таком состоянии".Аким поселка Ажибай Жигер Жакиев
Однако начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Артур Берденов заявил, что в его ведомстве дорогу между Казталовкой и Ажибаем уже приняли.
"Я думаю, что основной причиной того, что дорога стала разрушаться, является малое количество битума в асфальтобетонной смеси".Артур Берденов
Ранее сообщалось о том, что новое здание поликлиники за 775 млн рушится в Алматы.
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