Новая дорога за 208 млн тенге на западе Казахстана разрушается

Дорога, построенная в 2022 год, в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, стала сразу же разрушаться после сдачи в эксплуатацию. При том, что из областного бюджета на нее выделили 208 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

В материале "Уральской недели" специалисты объясняют причину произошедшего: дорожная компания уложила некачественный асфальт с низким содержанием битума.

По словам местных жителей, выбоины и трещины появились на дороге уже спустя месяц после сдачи в эксплуатацию.

"Дорога изрыта колеями и выбоинами из-за некачественного строительства. Мы ее не приняли, потому что нельзя принимать в эксплуатацию новую дорогу в таком состоянии". Аким поселка Ажибай Жигер Жакиев

Однако начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Артур Берденов заявил, что в его ведомстве дорогу между Казталовкой и Ажибаем уже приняли.

"Я думаю, что основной причиной того, что дорога стала разрушаться, является малое количество битума в асфальтобетонной смеси". Артур Берденов





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