Новую набережную за миллиард тенге обещают в Уральске

В областном центре Западно-Казахстанской области приступили к масштабной реконструкции набережной, на ремонт которой из бюджета выделили чуть больше миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Любимое место для прогулок горожан в последний раз ремонтировали более 10 лет назад. За это время достопримечательность города пришла в упадок. На ремонт объекта из бюджета выделили чуть больше миллиарда тенге, передает "24kz".

В проекте предусмотрены:

зоны отдыха;

различные архитектурные элементы;

площадка для пляжного волейбола.

Прошлой весной набережную подтопило. Ремонтировать объект местные власти не стали. Было принято решение провести реконструкцию. Чтобы избежать регулярного подтопления при весеннем разливе реки, прогулочную зону на берегу Урала планируют поднять.

Большую стройку на набережной Уральска развернули меньше месяца назад. Подрядчик уже полностью провел демонтажные работы. От прежних архитектурных строений почти ничего не осталось.

Новую набережную жители и гости города смогут посетить уже в сентябре, пообещали журналистам в акимате.

22 мая стало известно, какие объекты жизнеобеспечения строят в Астане.