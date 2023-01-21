В ДЧС поделились интересными фактами о пожарных
Фото: ДЧС ВКО
Интересными фактами о пожарных, которые мало кто знает, поделились в ДЧС Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Работа огнеборцев входит в список самых рискованных профессий, при этом людям очень мало известно о жизни пожарных подразделений. Кроме того, что они ездят на красном автомобиле с сиреной, при пожаре нужно звонить по номеру "101" и, пожалуй, что у них есть лестница.
Чтобы исправить это, ДЧС Восточно-Казахстанской области отыскал самые интересные факты, собрав информацию из первых уст у сотрудников Службы пожаротушения ДЧС ВКО.
- В большинстве случаев пожарные работают по схеме "сутки через трое". Если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, то герои могут трудиться без перерыва.
- Для изготовления обмундирования огнеборцев используется специальная ткань, которая способна выдерживать температуру до 150°С. Кроме этого, она защищает от воздействия концентрированных кислот и щелочей. Благодаря этим свойствам пожарные могут спасать людей из горящих домов.
- Работа не только опасная, но и тяжелая, причем в прямом смысле этого слова, поскольку им приходится носить на себе до 30 кг. Все зависит от того, из чего сделан костюм, и что включено в экипировку. Учитывая такие условия, понятно, что для работы пожарным подходят только физически подготовленные люди.
- Когда поступает сигнал о пожаре, есть всего 60 секунд, чтобы отделению надеть форму и выехать к месту происшествия. Для этого они по-особому хранят свое обмундирование, например, куртки боевки предварительно выворачивают и в определенном порядке укладывают каску, штаны, пожарный пояс.
- В стандартной машине находится цистерна, в которую вмещается 5 тонн воды. Если подключен только один рукав, то этот объем израсходуется за 7-10 минут. У каждой машины есть специальный насос, предназначенный для быстрого восполнения запасов жидкости. Он может быть подключен к гидранту или же забирать воду из открытого водоема.
- Работа пожарных бригад более обширна, чем многие думают. Они спасают людей в разных ситуациях, например, если они застряли в лифте или оказались под завалами, при ДТП. Также приходят на помощь животным: собакам, кошкам, коровам, птицам, ежам.
- Никогда не увидишь на службе бородатого или нестриженого пожарного, по правилам должна быть короткая прическа, чтобы было удобно и безопасно работать.
- В фильмах о работе пожарных показывают, как они легко передвигаются по горящему зданию и находят пострадавших или выход, но в реальной жизни все наоборот. В горящем доме из-за дыма совсем ничего не видно, а из-за громкого треска пламени ничего не слышно, даже кричащих людей. В таких ситуациях ни в коем случае нельзя снимать маску, иначе пожарный может задохнуться. Поэтому передвигаются спасатели в горящих помещениях практически на ощупь.
- Профессия пожарного в нашей стране сугубо мужская. Женщины могут работать в пожарной части только диспетчерами.
- Сотрудники служб пожаротушения категорически не любят, когда их называют ПОЖАРНИКАМИ, так как это означает погорелец или поджигатель.
- Пожарные по приметам не чистят до конца смены сапоги, чтобы тем самым "не спровоцировать" очередной вызов.
- Коллеги друг другу, уходя со смены, ничего не говорят и не желают, чтобы избежать возможных пожаров.
- Новичков и пенсионеров службы обязательно обливают водой из пожарных стволов, чтобы принять либо проводить со службы.
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