В ДЧС поделились интересными фактами о пожарных

Интересными фактами о пожарных, которые мало кто знает, поделились в ДЧС Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Работа огнеборцев входит в список самых рискованных профессий, при этом людям очень мало известно о жизни пожарных подразделений. Кроме того, что они ездят на красном автомобиле с сиреной, при пожаре нужно звонить по номеру "101" и, пожалуй, что у них есть лестница.



Чтобы исправить это, ДЧС Восточно-Казахстанской области отыскал самые интересные факты, собрав информацию из первых уст у сотрудников Службы пожаротушения ДЧС ВКО.

В большинстве случаев пожарные работают по схеме "сутки через трое". Если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, то герои могут трудиться без перерыва.

Для изготовления обмундирования огнеборцев используется специальная ткань, которая способна выдерживать температуру до 150°С. Кроме этого, она защищает от воздействия концентрированных кислот и щелочей. Благодаря этим свойствам пожарные могут спасать людей из горящих домов.

Работа не только опасная, но и тяжелая, причем в прямом смысле этого слова, поскольку им приходится носить на себе до 30 кг. Все зависит от того, из чего сделан костюм, и что включено в экипировку. Учитывая такие условия, понятно, что для работы пожарным подходят только физически подготовленные люди.

Когда поступает сигнал о пожаре, есть всего 60 секунд, чтобы отделению надеть форму и выехать к месту происшествия. Для этого они по-особому хранят свое обмундирование, например, куртки боевки предварительно выворачивают и в определенном порядке укладывают каску, штаны, пожарный пояс.

В стандартной машине находится цистерна, в которую вмещается 5 тонн воды. Если подключен только один рукав, то этот объем израсходуется за 7-10 минут. У каждой машины есть специальный насос, предназначенный для быстрого восполнения запасов жидкости. Он может быть подключен к гидранту или же забирать воду из открытого водоема.

Работа пожарных бригад более обширна, чем многие думают. Они спасают людей в разных ситуациях, например, если они застряли в лифте или оказались под завалами, при ДТП. Также приходят на помощь животным: собакам, кошкам, коровам, птицам, ежам.

Никогда не увидишь на службе бородатого или нестриженого пожарного, по правилам должна быть короткая прическа, чтобы было удобно и безопасно работать.

В фильмах о работе пожарных показывают, как они легко передвигаются по горящему зданию и находят пострадавших или выход, но в реальной жизни все наоборот. В горящем доме из-за дыма совсем ничего не видно, а из-за громкого треска пламени ничего не слышно, даже кричащих людей. В таких ситуациях ни в коем случае нельзя снимать маску, иначе пожарный может задохнуться. Поэтому передвигаются спасатели в горящих помещениях практически на ощупь.

Профессия пожарного в нашей стране сугубо мужская. Женщины могут работать в пожарной части только диспетчерами.

Сотрудники служб пожаротушения категорически не любят, когда их называют ПОЖАРНИКАМИ, так как это означает погорелец или поджигатель.

Пожарные по приметам не чистят до конца смены сапоги, чтобы тем самым "не спровоцировать" очередной вызов.

Коллеги друг другу, уходя со смены, ничего не говорят и не желают, чтобы избежать возможных пожаров.

Новичков и пенсионеров службы обязательно обливают водой из пожарных стволов, чтобы принять либо проводить со службы.