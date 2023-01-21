275 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти в Казахстан

19 января Пограничная служба Комитета Национальной безопасности в автомобильном пункте пропуска "Кордай" Жамбылской области пресекла попытку ввоза крупной партий ювелирных изделий, сообщает Zakon.kz

Как сказано в сообщении Комитета, в ходе пограничного контроля в салоне автомашины выявлены 8 дорожных сумок с ювелирными изделиями общим весом 275 килограммов.





Фото: пресс-служба КНБ РК

"Ювелирные изделия переданы в территориальные подразделения КГД МФ для дальнейшего разбирательства". Пресс-служба КНБ РК

В конце 2022 года КНБ пресек канал поставок наркотиков в Астану.