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275 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти в Казахстан

275 кг ювелирных украшений пытались ввезти в Казахстан Фото: пресс-служба КНБ РК
19 января Пограничная служба Комитета Национальной безопасности в автомобильном пункте пропуска "Кордай" Жамбылской области пресекла попытку ввоза крупной партий ювелирных изделий, сообщает Zakon.kz

Как сказано в сообщении Комитета, в ходе пограничного контроля в салоне автомашины выявлены 8 дорожных сумок с ювелирными изделиями общим весом 275 килограммов.


275 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти в Казахстан

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Ювелирные изделия переданы в территориальные подразделения КГД МФ для дальнейшего разбирательства".Пресс-служба КНБ РК

В конце 2022 года КНБ пресек канал поставок наркотиков в Астану.

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