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Полиция Алматы провела ночной рейд по увеселительным заведениям

Полиция Алматы провела ночной рейд по увеселительным заведениям Фото: ДП Алматы
В полиции провели проверку увеселительных заведений Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции Медеуского района, минувшей ночью проверены 14 увеселительных заведений. 

"Отмечу, что данная отработка у нас проводится систематически, преимущественно, в выходные дни. Этой ночью локальные рейды проведены в десяти кафе, ресторанах-барах, в двух компьютерных клубах, а также в двух круглосуточных магазинах".Начальник Управления полиции Медеуского района полковник полиции Ильяс Омирсериков

В отношении 17 администраторов и руководителей этих ночных заведений составлены административные протоколы по ст.441 ч.3 КРКоАП РК "Нарушение запрета потребления табачных изделий", еще семь человек из числа клиентов этих баров привлечены к административной ответственности по ст.441ч.1 КРКоАП.

Кроме того, стоит отметить, что владельцы двух ночных развлекательных точек ранее уже попадали в поле зрение полиции. Повторные нарушения стали основанием для возбуждения административного производства по ст.479 КРКоАП.

Вместе с тем, в одном из компьютерных клубов после 23-х часов был выявлен несовершеннолетний подросток. В отношении менеджера этого заведения собран административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного ст.442 ч.4 КРКоАП.

Ранее ДП Алматы информировал, что к дому, где расположено 9 увеселительных заведений, полиция выезжала свыше 300 раз.

Речь идет о клубах и барах, расположенных недалеко от пересечения улиц Тулебаева и Кабанбай батыра. 

На пульт "102" поступило более 300 сигналов, на которые незамедлительно реагируют патрульная полиция и участковые инспекторы. 

В результате принятых мер за различные правонарушения 901 человек из числа администрации и посетителей этих заведений привлечен к ответственности.  

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