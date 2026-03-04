#Референдум-2026
Общество

Ночное заведение в Алматы поплатилось за хаос

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 10:14 Фото: pexels
Еще одно увеселительное заведение закрыли в Алматы после вмешательства полиции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 4 марта 2026 года рассказали, что такое решение принято по итогам профилактических мероприятий и проверки соблюдения законодательства.

"С начала года в данном заведении зарегистрированы два факта грубого хулиганства, сопровождавшиеся массовыми драками. Кроме того, выявлены нарушения, связанные с допущением несовершеннолетних в ночное время. Материалы были направлены в суд. По результатам рассмотрения деятельность бара приостановлена", – говорится в сообщении.

Как отметил начальник Управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов, если администрация заведений не обеспечивает безопасность посетителей и игнорирует требования закона, будут приниматься жесткие меры – вплоть до приостановления деятельности.

В полиции сообщили, что контроль за развлекательными заведениями, где ранее фиксировались правонарушения, усилен.

Это не первый факт закрытия увеселительных заведений в городе. Ранее два бара закрыли за систематические нарушения закона в Медеуском районе, один – в Алмалинском районе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
