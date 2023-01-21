Назван размер избирательного взноса для кандидатов в депутаты Мажилиса

Член ЦИК РК Шавхат Утемисов 21 января на заседании ведомства рассказал, какую сумму будут вносить политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шавхат Утемисов сообщил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, вносят из средств политической партии на счет ЦИК избирательный взнос в размере 15 минимальных заработных плат, или 1 млн 50 тысяч тенге (1 МЗП равен 70 тыс тенге. – Прим.ред.) за каждое лицо, включенное в партийные списки.



Для одномандатников сумма взноса в том же размере.

Сообщается, что избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.

"Политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты маслихатов, вносят из своих средств на счет местных исполнительных органов избирательный взнос в пятикратном размере МЗП, или 350 тыс. тенге, за каждое лицо, включенное в партийные списки. Одномандатники вносят взнос в том же размере". Член ЦИК РК Шавхат Утемисов

По его словам, внесенный взнос возвращается политической партии в случаях, если по итогам выборов политическая партия набрала не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, или в случае смерти единственного кандидата, включенного в партийный список.

Во всех остальных случаях взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.