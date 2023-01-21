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Токаев о теплосетях по стране: Так долго продолжаться не может

Токаев о теплосетях по стране: Так долго продолжаться не может Фото: akorda.kz
21 января в ходе рабочего визита в Костанайскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном. Кроме того, президент высказался о ситуации с теплосетями, сообщает Zakon.kz.

По данным telegram-канала Акорды, президент заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ.

По словам главы государства, нужно тщательно готовиться к зиме.

Токаев о теплосетях по стране: Так долго продолжаться не может

Фото: akorda.kz

"В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной области находятся в аварийной ситуации, очень плохо обстоит дело. Поручаю Правительству, начиная с сегодняшнего дня и особенно в весенне-летний период, очень тщательно готовиться к зиме. Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может".Касым-Жомарт Токаев

Токаев о теплосетях по стране: Так долго продолжаться не может

Фото: akorda.kz

Также глава государства добавил, что изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов.

"Этим надо заниматься", — заключил Токаев.

20 января стало известно, что в Рудном десятки многоэтажек остались без тепла из-за порыва трубы. В 2022 году на модернизацию теплопровода в городе было потрачено 7 млрд тенге. В 2023 году также выделяются значительные средства. Однако с начала отопительного сезона трубы рвало уже трижды.

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