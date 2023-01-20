В Рудном десятки многоэтажек остались без тепла из-за порыва трубы

Десятки многоэтажек, частных домов и строений остались без тепла и в Костанайской области. В Рудном порвало теплотрассу. Клубы пара охватили почти весь город, сообщает Zakon.kz.

Горожане жалуются на холод в квартирах, уточняет телеканал "Астана". А на улице тем временем столбики термометров опустились до -12.



Сообщается, что в 2022 году на модернизацию теплопровода в городе было потрачено 7 млрд тенге. Как отмечается, в 2023 году также выделяются значительные средства. Однако с начала отопительного сезона трубы рвало уже трижды.

В данное время коммунальщики занимаются поиском места порыва. Только после этого в течении 2часов смогут вернуть тепло в дома рудничан.



"Магистраль давно не перекладывали, в этом году мы здесь работали, и поэтому здесь произошел порыв. Откачиваем воду, которая была у нас в глотках, и после откачки воды будем искать порыв". Директор ТОО "Рудненская теплосеть" Арман Жунусов

Ранее сообщалось, что в городе Риддере в Восточном Казахстане произошел пожар на территории ТЭЦ. Видео распространилось в соцсети.

Пресс-служба акимата ВКО заявила о том, что правоохранительные органы ведут расследование, по результатам которого "Риддер ТЭЦ" окажется либо в государственной собственности, либо ее передадут инвестору, который сможет выполнить все обязательства перед жителями Риддера, и не только "закрыть" долги, но и провести капитальный ремонт оборудования и сетей.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов считает, что причиной пожара стала преступная халатность владельцев предприятия.