Токаев прилетел в Казань
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля 2024 года с рабочим визитом прибыл в Казань, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями и видео встречи в аэропорту Казани поделился Telegram-канал Акорды.
По данным пресс-службы президента, в ходе визита глава государства примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
Фото: akorda.kz
Также у Касым-Жомарта запланирован ряд встреч.
Фото: akorda.kz
Днем ранее Акорда анонсировала поездку Токаева в Россию. Тогда отмечалось, что на мероприятие "Игры будущего" прибудут также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств.
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