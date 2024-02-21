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Токаев прилетел в Казань

Токаев прилетел в Казань Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля 2024 года с рабочим визитом прибыл в Казань, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями и видео встречи в аэропорту Казани поделился Telegram-канал Акорды.

По данным пресс-службы президента, в ходе визита глава государства примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".

Токаев прилетел в Казань

Фото: akorda.kz

Также у Касым-Жомарта запланирован ряд встреч.

Токаев прилетел в Казань

Фото: akorda.kz

Днем ранее Акорда анонсировала поездку Токаева в Россию. Тогда отмечалось, что на мероприятие "Игры будущего" прибудут также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств.

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Анастасия Московчук
Россия Токаев Касым-Жомарт Казань Казахстан
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