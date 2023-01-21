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Президент посетил птицефабрику в Рудном

Президент посетил птицефабрику в Рудном Фото: akorda.kz
Глава государства посетил птицефабрику "Жас-Канат 2006" в городе Рудном и ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по внедрению современных технологий в птицеводстве, сообщает Zakon.kz.

В ходе посещения цеха Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности компании. Производимая на птицефабрике продукция реализуется во всех регионах страны, а также экспортируется в страны СНГ.

По словам руководства предприятия, мощность цеха составляет 260 млн штук яиц в год и более 500 тонн мяса птицы. За 12 месяцев 2022 года было произведено 517 тонн мяса и 199,1 млн штук яиц.

В сортировочном цехе президенту продемонстрировали японское оборудование Nabel с системами сортировки, взвешивания и маркировки яйца, мощность которого составляет более 120 тысяч яиц в час. В цехе имеются системы поения, кормления, а также клеточное оборудование с автоматическим поддержанием микроклимата, влажности света и температуры. Автоматизация производства позволяет в течение восьмичасового рабочего дня транспортировать и упаковывать до миллиона яиц.

Аким области Кумар Аксакалов представил главе государства промышленный и аграрный потенциал региона. В частности, президент ознакомился с перспективными проектами в сфере сельского хозяйства.

Затем глава государства побеседовал с местными сельхозтоваропроизводителями. Он отметил, что первый указ, который был подписан им после переизбрания, направлен на развитие аула и сельских территорий. По его словам, на поддержку сельского хозяйства и села из бюджета выделяется 1 триллион тенге. Президент считает, что Правительство и акиматы должны с максимальной эффективностью для жителей регионов использовать эти средства.

21 января в ходе рабочего визита в Костанайскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном.

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