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Три человека попали в больницу от взрыва газа в частном доме в Актюбинской области

Три человека попали в больницу от взрыва газа в частном доме в Актюбинской области Фото: ДЧС Актюбинской области
Три человека пострадали в частном доме при взрыве газового баллона в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
"20 января в 23:07 в Службу спасения 112 поступила информация о возгорании в частном доме по улице Жургенова, село Нура, Иргизского района. При выезде на место вызова в частном доме взорвался газовый баллон".ДЧС Актюбинской области

В результате обрушились стены дома с последующим возгоранием.

Пожар был ликвидирован в 3:20 ночи. Общая площадь 168 кв. м.

В результате пожара пострадали 3 человека. 2 мужчины 1965,1994 года рождения и женщина 1970 года рождения (25% получили ожоги).

Пострадавшие госпитализированы в Иргизскую центральную районную больницу.

В Акмолинской области супруги попали в реанимацию после взрыва газа.

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