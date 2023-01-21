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"Барыс" одержал вторую победу подряд в КХЛ

хоккей Фото: скриншот видео
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" одержал вторую подряд победу в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Zakon.kz.

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В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" обыграл екатеринбургский "Автомобилист". Нападающий Антон Сагадеев оформил дубль.

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Барыс" (Астана) – 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)

0:1 - Сагадеев (Мищенко) - 01:16

0:2 - Сагадеев (Борисевич, Бекетаев) - 02:41 ГБ

1:2 - Широков (Да Коста, Эберт) - 17:20 ГБ

1:3 - Петухов - 22:11 ГМ

1:4 - Шевченко (Шалапов) - 26:10

2:4 - Ли (Блэкер, Белоусов) - 34:15

2:5 - Бракко (Луис, Грант) - 39:06 ГБ

3:5 - Да Коста (Широков, Эберт) - 44:54

Также казахстанская команда вернулась в зону плей-офф.

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Елена Беляева
Россия Барыс
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